Bourita à Budapest : le Maroc déploie ses ailes en Europe centrale

Habitué, depuis sa création en 1991, à avoir le vent « diplomatique » en poupe, le groupe de Visegrád, qui tire son nom d’une ville éponyme de la Hongrie, située sur le Danube, a voulu, en recevant le ministre marocain des Affaires étrangères durant deux jours, porter les relations des quatre pays le composant avec le Royaume à leur acmé.

Décision réaliste et perspicace de la part des deux côtés, sachant que le Royaume entretient de bonnes relations bilatérales avec chacun de ces quatre pays (Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie). Coopérer désormais avec un quartet qui les réunit depuis un peu plus de trente ans, et, qui plus est, avait facilité leur intégration au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Otan, est à même de charrier une synergie raffermie dans leur partenariat avec le Maroc.

Un message éclair gît également dans cette réunion ministérielle « V4+Maroc », synonyme d’ores et déjà d’une nouvelle grande étape de coopération multiforme pour le Maroc : ce dernier est le seul et unique pays africain qui dispose aujourd’hui d’atouts économiques, politiques et diplomatiques solides en mesure de le mettre sur le même piédestal que celui des pays européens.

Cette ouverture plus élargie du Royaume sur l’Europe est, plus encore, en parfaite harmonie avec la vision Royale de diversification de ses partenariats internationaux, notamment parmi les Etats membres de l’Union européenne (UE), les relations avec ses partenaires traditionnels au sein de ce bloc étant excellentes et de longue date.

Sur le plan politique, la coopération entre les cinq pays n’a jamais tari de consultations régulières, nécessaires pour la discussion et la concertation autour de dossiers et de questions largement temporelles. Ceci a permis d’avoir un climat de sérénité et de respect mutuel dans le dialogue politique et diplomatique entre le Royaume et les pays membres du Groupe de Visegrád.

L’économie n’en est pas moins concernée par la visite de M. Bourita à Budapest. Ses homologues hongrois, tchèque, slovaque et polonais ont été unanimes : le Maroc constitue une véritable plateforme de développement et un relais de croissance pour toute la région.

Reconnaissant le rôle du Royaume en tant que partenaire stratégique de l’UE, ils ont mis l’accent sur la nécessité pour cellec-ci de faire plus pour soutenir le rôle du Maroc en matière de renforcement de la stabilité et de la sécurité dans la zone euro-africaine et d’appuyer davantage son développement.