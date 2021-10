Budget de l’Etat: un solde de plus de 102,8 MMDH en 2022

Le solde du budget de l’Etat au titre de l’année 2022 (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes) est de 102.806.190.000 dirhams, ressort-il de la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022.

Cette note fait ressortir que le montant total des charges s’établit à plus de 519,2 milliards de dirhams (MMDH), en croissance de 9,07% par rapport à 2021, alors que celui des ressources dépasse 460,6 MMDH, en augmentation de 6,61%. Les charges se répartissent sur le Budget de l’Etat (hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes) avec 357,79 MMDH, les services de l’Etat gérés de manière autonome – SEGMA (2,19 MMDH), les comptes spéciaux du Trésor – CST (98,08 MMDH) et l’amortissement de la dette publique à moyen et long termes (61,14 MMDH), précise la même source.

S’agissant des ressources, elles se répartissent sur le Budget de l’Etat (hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes) avec 254,93 MMDH, les SEGMA (2,19 MMDH), les CST (98,13 MMDH) et les recettes d’emprunts à moyen et long termes (105,39 MMDH).

Ainsi, les besoins résiduels de financement de la loi de finances pour l’année 2022 se situeront à plus de 58,55 MMDH contre 43,90 MMDH en 2021, soit une hausse de 33,37%, fait savoir ladite note de présentation.

( Avec MAP )