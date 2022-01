CAN-2021 : En préparation à Maamora, les Lions de l’Atlas reçoivent la visite d’une délégation ministérielle

Une délégation ministérielle a rendu visite, vendredi, aux Lions de l’Atlas, actuellement en stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura (Salé) en prévision de leur participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun.

La délégation était composée de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Youness Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet.

Lors de cette visite, marquée par le présence du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, M. Benmoussa a réitéré la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la sélection nationale, ainsi que le football et le sport en général.

Le ministre a également félicité les Lions de l’Atlas pour les résultats positifs obtenus récemment, leur exprimant les attentes des supporters marocains qui aspirent à une performance de la sélection nationale lors de la prochaine CAN (09 janvier-06 février), selon la même source.

Avec MAP