Canada: les premiers vaccins anti-Covid19 seront disponibles début 2021, selon Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé, mardi, que les premiers vaccins contre la Covid-19 seront disponibles au Canada à compter du début de l’année 2021.

“On n’a pas de capacité de production de masse de vaccins au Canada”, a expliqué M. Trudeau lors d’une conférence de presse devant sa résidence à Ottawa.

Il a fait observer que d’autres pays disposant des capacités requises en la matière, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, “vont prioriser l’accès à leur vaccin pour leurs citoyens d’abord”.

A l’heure actuelle, les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni évoquent des campagnes de vaccination en décembre prochain.

M. Trudeau a dans ce cadre soutenu que son pays a signé “plus d’ententes avec plus de vaccins et pour plus de millions de doses que quasiment n’importe quel autre pays”.

Selon lui, plus de 24 millions de seringues et d’aiguilles ont été réceptionnées en vue de cette campagne de vaccination, et des quantités supplémentaires vont être livrées au cours des prochaines semaines.

Le Premier ministre a aussi fait savoir que son gouvernement a conclu une entente pour réserver jusqu’à 26 000 doses d’un produit thérapeutique du groupe pharmaceutique Eli Lilly.

( Avec MAP )