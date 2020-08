Casablanca: Les autorités procèdent à la fermeture de 7 établissements (liste)

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et les mesures préventives contre la propagation COVID-19, les autorités locales de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa ont procédé à la fermeture provisoire de plusieurs lieux ouverts au publics implantés à Ain Diab et Mâarif, pour une durée s’étalant entre une semaine et 48 heures, à cause de non-respect de quelques mesures de prévention contre la pandémie.

Il s’agit des établissements suivants :

– Le complexe touristique Tahiti plage ;

– Le complexe touristique Miami plage ;

– Café restaurant Chez Paul ;

– Restaurant Le Treff ;

– Restaurant Karam ;

– Restaurant La Presse ;

– Restaurant Los Bandidos.

En outre, les campagnes de sensibilisation se continuent à travers les différents quartiers et lieux publics, marchés et lieux de rassemblement des citoyens, en collaboration entre les autorités locales et les associations actives, pour endiguer la propagation du virus.