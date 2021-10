Casablanca: Réunion pour l’examen des préparatifs à la saison des pluies 2021-2022

Une réunion a été tenue dernièrement au siège de la wilaya de Casablanca-Settat consacrée à l’examen des préparatifs à la saison des pluies 2021-2022 surtout avec l’approche de l’hiver.

La réunion, présidée par le wali de la région, Said Ahmidouch, s’est déroulée en présence des gouverneurs des préfectures et provinces du Grand Casablanca, les représentants de la wilaya, de la Commune de Casablanca, de la société Lydec, de la société Casablanca-environnement, de la direction générale de l’Equipement, de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et de la Direction de la surveillance permanente.

Un communiqué de la wilaya a indiqué que M. Ahmidouch a souligné, à cette occasion, la nécessité de travailler en commun et de coordonner entre les programmes des différentes intervenants tout en mobilisant les ressources humaines et les moyens nécessaires pour traiter cette question.

Le wali de la région a également relevé la nécessité de focaliser sur la mise en œuvre des mesures proactives en vue de protéger la vie et les biens des citoyens, renforcer la complémentarité entre les programmes précités et assurer l’efficacité de l’intervention afin d’éviter le scénario vécu par la ville de Casablanca lors de la dernière saison des pluies au cours de laquelle la capitale économique du Royaume a enregistré des inondations ayant causé des dégâts matériels énormes.

→ Lire aussi : Températures prévues pour le vendredi 29 octobre 2021

Selon la même source, la réunion a été l’occasion de rappeler les projets achevés et ceux à réaliser à l’avenir par Lydec, la société chargée de la gestion déléguée, les mesures préventives proactives prises par la société concernant notamment les moyens humains et logistiques pour une intervention en urgence, outre les précautions nécessaires à prendre afin d’éviter l’accumulation des eaux dans les zones basses et les zones moins équipées et éviter les inondations.

Au cours de cette réunion, la société Lydec a été invitée à augmenter le taux d’épuration des eaux usées, à s’assurer de l’état de préparation des bassins de collecte des eaux pluviales, outre l’entretien des équipements comme les stations de pompage et la mobilisation des ressources humaines et logistiques suffisantes pour gérer la prochaine phase hivernale.

La société de développement local Casablanca-environnement a été également invitée à coordonner ses actions avec les entreprises de nettoyage pour éviter la fuite de déchets dans les canaux des eaux pluviales.

S’agissant des maisons menaçant ruine qui pourraient être affectées par les fortes pluies, le wali de la région a demandé à l’autorité locale d’élaborer des programmes proactifs urgents afin de trouver des espaces provisoires pour héberger les familles concernées, de veiller à l’évacuation des bâtiments qui présentent un danger pour la population et de mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à cet effet.

( Avec MAP )