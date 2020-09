Centre d’immatriculation de Marrakech: Les usagers appelés à prendre de nouveaux rendez-vous

L’Agence nationale pour la sécurité routière (NARSA) a annoncé, dimanche, que tous les rendez-vous fixés précédemment au centre d’immatriculation de Marrakech ont été annulés, invitant les usagers à prendre de nouveaux rendez-vous à partir de mardi prochain.

Cette décision, qui intervient suite à la suspension du travail au niveau du centre d’immatriculation de Marrakech, depuis le 24 septembre, pour préserver la santé et la sécurité des citoyens et des employés, a pour but de gérer la prochaine étape dans les meilleures conditions, a indiqué NARSA dans un communiqué.

L’agence invite, ainsi, les usagers à prendre de nouveaux rendez-vous à distance via le portail électronique “NARSA KHADAMAT”, à partir de mardi prochain.

Cette nouvelle procédure s’inscrit, ajoute la même source, dans le cadre du renforcement des mesures préventives visant à faire face à la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) prises par les autorités locales, tout en assurant la continuité de ce service public et la prestation de services de qualité au profit de ses usagers.