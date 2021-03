CFCA – FSDC : signature d’un partenariat pour renforcer la collaboration

Casablanca Finance City Authority (CFCA) et le Financial Services Development Council (FSDC) de Hong Kong ont annoncé la signature d’un partenariat visant à renforcer la collaboration entre les deux centres financiers.

L’accord entre CFCA et le FSDC établit les bases pour un échange des meilleures pratiques en matière de développement de l’industrie financière entre Casablanca et Hong Kong, indique un communiqué conjoint des deux Centres. Cette coopération ambitionne de faciliter également le développement et le partage d’expertise dans le cadre de l’éducation financière, de programmes de formation, d’échanges et de visites de délégations business de haut niveau. Les deux partenaires mèneront également des initiatives conjointes de promotion de leurs marchés respectifs. « Nous sommes très heureux de signer cet accord avec FSDC pour consolider notre coopération avec Hong Kong qui compte parmi les centres financiers leaders à l’échelle internationale », a déclaré Saïd Ibrahimi, Directeur Général de CFCA.

Le Maroc constitue une plateforme africaine idéale pour les investisseurs asiatiques, ce qui vient renforcer la dynamique de collaboration prometteuse qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de « la nouvelle Route de la Soie » (Belt and Road initiative), a-t-il ajouté, notant que « notre objectif est de développer une relation forte et durable qui fournira aux entreprises et aux opérateurs économiques une base solide pour massifier davantage les investissements et les échanges entre l’Asie, le Maroc et les pays africains ».

« Le FSDC est heureux d’établir ce cadre de coopération avec CFCA, son homologue au Maroc. Le Maroc est le premier pays africain à rejoindre l’initiative « La nouvelle Route de la Soie » dans laquelle Hong Kong joue un rôle clé dans la promotion de la coopération internationale et régionale », a souligné, pour sa part, Laurence Li SC, Président du FSDC.

Et d’expliquer que l’accord peut non seulement renforcer les liens entre les deux places financières, mais il contribue également à la stratégie de développement mondial adoptée par la Chine continentale. CFCA et le FSDC sont tous deux membres de l’Alliance Mondiale des Centres Financiers Internationaux (WAIFC), une association à but non lucratif représentant 18 centres financiers internationaux de premier plan sur quatre continents.

Membre fondateur, élu au Conseil d’Administration du WAIFC, CFCA est le premier centre africain à rejoindre ce groupement international. Depuis 2018, CFCA a dirigé et participé dans ce cadre, à plusieurs travaux autour des Fintechs, du financement des PME, de la finance durable et de la promotion du rôle des centres financiers pour les économies nationales et mondiales. Depuis son intégration au WAIFC en octobre 2019, le FSDC œuvre à promouvoir le secteur financier de Hong Kong auprès de ses pairs internationaux.

Le FSDC a été créé en 2013 par le Gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong en tant qu’organe consultatif intersectoriel de haut niveau chargé d’engager le secteur dans la formulation de propositions visant à promouvoir davantage le développement du secteur des services financiers de Hong Kong et à cartographier les directions stratégiques pour son développement. Casablanca Finance City (CFC) est une place financière africaine engagée pour l’avenir du continent. Bénéficiant d’un positionnement unique, CFC est dotée de tous les services et infrastructures nécessaires pour connecter ses membres aux centres d’affaires et marchés internationaux.

CFC a réussi à constituer une communauté de plus de 200 entreprises membres, un réseau de 15 centres financiers partenaires et des partenariats régionaux.