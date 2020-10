Charlie Hebdo : La caricature de trop ?

Le ton monte entre Ankara et Paris. Réagissant à une caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan sur la Une du 28 octobre du magazine Charlie Hebdo, la Turquie a annoncé aujourd’hui qu’elle allait prendre des mesures « judiciaires et diplomatiques ». « Les actions judiciaires et diplomatiques nécessaires seront entreprises contre ladite caricature » a déclaré la direction de la communication de la présidence turque dans un communiqué en français, dans un contexte de tensions croissantes entre Ankara et Paris.

La caricature en question, diffusée en ligne mardi soir, montre M. Erdogan, en T-shirt et sous-vêtements, en train de boire une bière et de soulever la jupe d’une femme portant le voile, dévoilant ainsi sa nudité. La réaction de la Turquie a été immédiate : « Nous condamnons cet effort tout à fait méprisable de la part de cette publication pour répandre son racisme culturel et sa haine », a déclaré le principal conseiller pour la presse du président turc, Fahrettin Altun, sur Twitter.

Pour rappel, une polémique très vive oppose depuis des semaines le président Emmanuel Macron et son homologue turc, ce dernier étant allé jusqu’à mettre en doute « la santé mentale » du président français à propos de ses prises de position sur l’islamisme radical et la liberté d’expression.

(Avec AFP)