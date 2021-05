Chine : 310 millions de téléphones connectés au réseau 5G

Les principaux opérateurs de télécommunications chinois recensent 310 millions de téléphones portables connectés à leurs réseaux 5G à fin avril, a indiqué mardi le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Ce nombre représente environ 19% du nombre total d’utilisateurs de téléphones mobiles des trois opérateurs de télécommunications de base à savoir China Telecom, China Mobile et China Unicom, précise la même source.

Avec le plus grand réseau mobile 5G au monde, la Chine a vu apparaître des applications plus innovantes des nouvelles technologies de communication dans un secteur prospère et lucratif.

Actuellement, le pays compte plus de 9.000 nouvelles applications 5G, portant sur plusieurs domaines d’activité dont entre autres l’introduction de chantiers de construction intelligents avec une meilleure efficacité de gestion, et une diminution des risques de sécurité, selon le ministère.

En 2025, la 5G permettra de créer directement 2.930 milliards de yuans (environ 457 milliards de dollars) de valeur économique ajoutée, selon le ministère chinois.

( Avec MAP )