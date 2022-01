Chronologie des activités princières en 2021

Ci-après la chronologie des activités princières au titre de l’année 2021:

03 Février 2021

-SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, rend hommage, devant l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco), à l’engagement personnel et actif de SM le Roi Mohammed VI sur les questions climatiques et environnementales.

26 Février 2021

-La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, dans la joie et le bonheur, le quatorzième anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui reflète la parfaite symbiose entre le Trône et les différentes composantes de la Nation et les sentiments de loyauté et d’affection profonde que voue le peuple marocain à l’Illustre Famille Royale.

07 Mai 2021

-La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent le dix-huitième anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement fêté, comme à l’accoutumée, dans une ambiance de joie et d’allégresse, reflétant l’attachement indéfectible et profond du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume.

07 Mai 2021

-Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid reçoit à Rabat le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui a remis à Son Altesse Royale un message de l’Emir de l’Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

17 Mai 2021

-Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, participe à travers un message-vidéo à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation au développement durable, tenu du 17 au 19 mai en format virtuel.

-Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, appelle la communauté internationale à s’engager résolument, pendant cette décennie, à instituer l’éducation au développement durable comme une priorité impérative, soulignant le caractère urgent de cette action.

09 Juin 2021

-Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, reçoit, au Centre Lalla Meriem des enfants privés de leur environnement familial à Rabat, M. Obada Nasserddine, PDG du Groupe Bugshan Maroc, accompagné de M. Osama Berrada, Directeur Général du groupe Hyundai Maroc.

11 Juin 2021

-Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, reçoit, au Centre Lalla Meriem à Rabat, M. Marco Azran, Directeur Général du Groupe Orchestra Maroc.

18 Juin 2021

-Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer le 51ème anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, un heureux événement qui offre l’occasion à tous les Marocains d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble de l’Auguste Famille Royale.

25 Août 2021

-La Famille Royale et avec elle l’ensemble du peuple marocain célèbrent l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, qui a toujours fait preuve d’un engagement constant et multiforme en faveur de l’émancipation de la femme marocaine et de la défense des droits de l’enfant.

28 Septembre 2021

-Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce le décès, à Rabat, de SAR la Princesse Lalla Malika, Fille de Feu Sa Majesté Mohammed V, Sœur de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, et Tante de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.

18 Novembre 2021

-Le peuple marocain et l’Auguste Famille Royale célèbrent l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, une Princesse qui ne cesse de s’illustrer par ses actions et son engagement ferme et déterminé en faveur de la promotion d’un développement durable.

17 Décembre 2021

-Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, préside à distance, à Rabat, l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et financier au titre de l’année 2020 et du programme d’action de la Ligue 2021-2024, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

