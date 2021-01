Classement de Rekrute 2020 : Où les marocains rêvent-ils de travailler ?

Les Banques sont à la tête du classement TOP 25 ReKruteurs 2020, réalisé par Rekrute. Ce classement met en exergue les 25 meilleurs employeurs qui ont pu attirer les talents au Maroc.

Selon le dernier classement de Rekrute, Attijariwafa Bank a s’accapare la 1ère position, suivie par Bank Of Africa en 2ème place et Groupe Renault à la 3ème place.

Peugeot Citroën Automobiles Maroc a reculé de deux places par rapport au classement de 2019.

Si le secteur des banques confirme son attractivité auprès des Marocains en recherche de nouvelles opportunités de carrière, les grands noms de l’automobile maintiennent leur position dans cette 2ème édition du classement.

Paradoxalement, le secteur de l’aéronautique a progressé dans le top 25 malgré l’année très compliquée due à la crise sanitaire.

A noter que le taux d’attractivité est calculé en fonction de l’interaction des candidats avec les offres d’emploi de chaque entreprise sur ReKrute.com.

A travers la publication de ce classement, il était avéré que les entreprises, notamment les banques et les grandes industries ont essayé de développer leur attractivité et fidéliser leurs salariés, fortement touchés par la crise sanitaire. Elles ont aussi travaillé sur le recrutement des talents pour promouvoir leurs marques et réduire les risques liés à la pandémie de Covid-19. Selon Rekrute, « la marque employeur s’impose comme la solution pour attirer les candidats et fidéliser les salariés de l’entreprise ».