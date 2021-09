CNRST: Cérémonie de certification ISO 9001 v2015 de la division des UATRS

La cérémonie de certification de la division des unités d’appui technique à la recherche scientifique (UATRS), du centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), selon le référentiel ISO 9001 version 2015, s’est tenue vendredi à Rabat en présence de personnalités du monde scientifique et académique.

Cette certification porte sur les prestations d’analyses biologiques, chimiques et matériaux des UATRS destinées à la communauté scientifique et industrielle.

A cette occasion, la directrice du CNRST Jamila El Alami s’est félicitée de cette certification de la division des UATRS, exprimant le souhait de voir une telle normalisation se généraliser à tous les départements du centre national dans la perspective de les voir accéder à l’accréditation.

En effet dès octobre 2020, le centre s’est engagé dans un processus de développement de son management de la qualité, ayant abouti à la certification de la division des unités d’appui technique à la recherche scientifique, a-t-elle rappelé.

Cette certification octroyée par l’Association française de normalisation AFNOR témoigne de l’engagement de la division pour renforcer la compétitivité des chercheurs marocains et assurer le rayonnement de la recherche scientifique marocaine à l’échelle nationale et internationale, au moyen des prestations d’analyses conformes aux normes internationales, a-t-elle précisé.

Dans ce sens, Mme El Alami a insisté sur l’importance de l’approche qualité dans la stratégie 2018-2022 du centre, soulignant que le CNRST est le premier établissement d’analyses et de prestation de services au profit de la communauté scientifique à disposer d’une reconnaissance et d’une normalisation de cette ampleur.

La norme ISO 9001 version 2015 est fondée autour de sept principes de management, en l’occurrence “Orientation client”, “Leadership”, “Implication du personnel”, “Approche processus”, “Amélioration”, “Prise de décision fondée sur les preuves” et “Management des relations avec les parties intéressées”.

Le CNRST a pour missions la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique, en fonction des besoins culturels, économiques et sociaux du pays et en liaison avec les organismes publics et privés poursuivant les mêmes objectifs, dans la perspective de créer une large dynamique dans les domaines de la technologie et de l’innovation.

Quant à la division des UATRS, elle a été mise en place pour assurer un environnement scientifique attractif au service de la communauté scientifique et industrielle, plaçant la valorisation au cœur de la recherche scientifique. Elle dispose d’un parc instrumental performant et innovant avec des technologies de pointe en matière d’analyse et de caractérisation, structuré en trois plateformes à savoir, la plateforme génomique fonctionnelle, la plateforme caractérisation des matériaux ainsi que la plateforme chimie élémentaire et moléculaire.

Dans le cadre de la politique de mutualisation des compétences et des moyens technologiques, les UATRS réalisent des prestations analytiques, conduisent des études et des expertises de recherche et développement, comme elles proposent des formations dans le domaine analytique dans l’objectif de soutenir la réalisation des travaux de recherche et de leurs résultats.

( Avec MAP )