Commémoration de la tuerie de la mosquée de Québec: le PM canadien condamne l’islamophobie

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a condamné, samedi, l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination, à l’occasion de la commémoration du cinquième anniversaire de la tuerie à la grande mosquée de Québec.

« Le gouvernement condamne l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination qui existent dans notre société« , a déclaré M. Trudeau dans un message pour marquer cette attaque survenue le 29 janvier 2017, faisant six morts, dont un Marocain.

« En ce jour, nous rendons hommage aux victimes de cet acte de terrorisme motivé par la haine, qui ont été tuées de manière insensée dans un accès d’intolérance, d’islamophobie et de racisme », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le Premier ministre de la province du Québec, François Legault, et le maire de la ville, Bruno Marchand, ont assisté samedi soir à une cérémonie à la mémoire des victimes, qui a été organisée de manière restreinte en raison de la pandémie de Covid-19. Des survivants et des membres de la communauté musulmane y ont assisté.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une « Semaine de découverte » créée un an après la tragédie dans le but de rapprocher les communautés et faire face au racisme et la discrimination. Il y a cinq ans, jour pour jour, l’attentat au Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) a fait six morts et plusieurs blessés.

Des veillées en hommage aux victimes ont été organisées dans les villes de Québec, de Montréal et d’Ottawa.

Dans un communiqué, le ministre canadien du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a dit se joindre « aux Canadiens musulmans et à l’ensemble de la population pour dénoncer l’islamophobie et toute autre forme de haine ».

Selon des statistiques officielles rapportées par Radio Canada, le nombre de crimes haineux au Canada a augmenté en 2020 pour atteindre un sommet inégalé depuis que des données comparables sont accessibles, soit depuis 2009. Le nombre de crimes haineux ciblant la population musulmane a toutefois diminué dans les dernières années.

Avec MAP