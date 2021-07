Conventions de partenariat dans le domaine de la formation entre le ministère de la Santé et des établissements universitaires

Des conventions de partenariat dans le domaine de la formation de base et de la formation continue ont été signées entre le ministère de la Santé et l’Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé de Rabat et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, ces conventions s’inscrivent dans le processus d’institutionnalisation de la coopération entre ce département gouvernemental et les deux universités, dans de nombreux volets stratégiques, en relation avec les différentes disciplines et axes de formation et de perfectionnement au profit des professionnels de la santé.

Ce processus vise l’ouverture aux dernières nouveautés et aux expériences capitalisées sur le plan national et international, en vue d’accompagner les projets structurants menés dans le secteur de la santé, explique le communiqué, publié lundi, ajoutant que cela nécessite une meilleure mobilisation des ressources humaines qualifiés, à l’horizon d’une meilleure préparation à la mise en œuvre optimale du chantier de réforme du système de la protection sociale et de la généralisation de la couverture sanitaire pour l’ensemble des citoyennes et citoyens marocains, ainsi que pour toutes les stratégies de développement social au Royaume.

Ces conventions s’inscrivent dans les hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui appellent à la valorisation du capital humain national, affirme-t-on, ajoutant qu’elles interviennent dans le cadre de l’intérêt apporté par le Ministère au développement des capacités de ses ressources humaines dans l’ensemble des domaines et spécialités.

