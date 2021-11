COP26: la Grande muraille verte absorbera 250 millions de tonnes de carbone

L’initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel peut procurer des avantages économiques, sociaux et environnementaux considérables, a affirmé lundi, la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen, notant que celle-ci sera en mesure d’absorber 250 millions de tonnes de carbone.

Dans une déclaration à l’occasion de la Conférence des Parties (COP26), Mme Von Der Leyen a précisé qu’il s’agit d’un volume équivalent à celui éliminé en 2018 par l’ensemble des forêts et des terres situées dans l’Union européenne.

Cette grande muraille, qui représente « un bel exemple de développement durable à l’échelle d’un continent« , devrait permettre la création de 10 millions d’emplois dans les zones rurales d’ici à 2030, a-t-elle ajouté. « l’Union européenne s’est engagée en faveur du développement de la Grande muraille verte depuis son lancement et fournit actuellement plus de 700 millions d’euros de financements par an, » a fait savoir Mme Von Der Leyen.

« Nous mobiliserons encore plus de fonds et collaborerons avec nos partenaires africains pour faire de cette initiative une réalité« , a-t-elle affirmé. « La croissance verte, y compris la gestion durable des terres, sera une priorité essentielle du sommet UE-Union africaine qui se tiendra en février 2022, a-t-elle fait savoir, notant que l’UE lance une série d’initiatives qui forment une mosaïque d’actions en soutien à la Grande muraille verte. Le but étant de soutenir les communautés locales, tout en réhabilitant l’environnement et en inversant le processus d’appauvrissement de la biodiversité, a assuré la présidente de la Commission européenne, relevant que la gestion durable des terres est primordiale pour répondre aux besoins de développement des populations africaines croissantes.

La Grande muraille verte montre comment l’action contre le changement climatique associe action locale et ambition mondiale, a-t-elle dit, soulignant que c’est « une initiative qui devrait nous encourager tous à faire de cette COP une réussite ».

( Avec MAP )