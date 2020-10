Couverture sociale: Le groupe de travail thématique provisoire se réunit le 13 octobre pour élaborer son programme d’action

Le bureau de la Chambre des conseillers tiendra, mardi, une réunion du groupe de travail thématique provisoire sur la réforme de la couverture sociale, afin d’élire un président et un rapporteur pour le groupe et d’élaborer son programme d’action, conformément aux dispositions du règlement intérieur pertinent.

Cette rencontre, décidée lors d’une réunion du bureau de cette institution législative, tenue lundi à distance, intervient dans le cadre de l’interaction positive avec le contenu du discours royal, a affirmé un communiqué de la Chambre des conseillers.

Au niveau du contrôle de l’action gouvernementale, le bureau a choisi le thème “Les plans du gouvernement pour mettre en œuvre le contenu du discours royal à l’occasion de l’ouverture de la première session de l’année législative 2020-2021”, comme axe de la séance mensuelle dédiée aux réponses du Chef de gouvernement aux questions liées à la politique générale, prévue le 3 novembre. Le bureau a, également, approuvé l’ordre du jour de la séance de questions orales de mardi prochain (15H00).

Sur le plan législatif, indique le communiqué, le bureau de la Chambre a décidé d’inviter les présidents des commissions permanentes à une réunion, mardi, afin de s’arrêter sur l’état d’avancement de l’étude des projets de loi et des propositions de loi renvoyés à la Chambre.

En ce qui concerne l’organisation des travaux de la Chambre à la lumière de la propagation de Covid-19, le bureau a décidé de continuer à appliquer les mesures exceptionnelles préconisées par les pouvoirs publics, en concertation avec les présidents des groupes et groupement parlementaires et les présidents des commissions permanentes, en attendant l’élaboration d’une vision complémentaire concernant la continuité des séances plénières et les travaux des commissions permanentes à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour l’année 2021.

( Avec MAP )