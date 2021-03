Covid-19 : AstraZeneca assure qu’il n’existe “aucune preuve” que son vaccin provoque des caillots sanguins

La société suédo-britannique AstraZeneca a défendu vendredi la sûreté de son vaccin anti-Covid-19, développé en partenariat avec l’Université d’Oxford, assurant qu’il n’existe “aucune preuve” qu’il soit derrière la formation de caillots sanguins chez certaines personnes qui l’ont reçu.

“Une analyse de nos données liées à la sûreté du vaccin (..) n’a montré aucune preuve d’un risque accru d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde”, a déclaré un porte-parole du groupe pharmaceutique.

“En effet, le nombre observé de ces réactions est significativement plus faible chez les personnes vaccinées par rapport à ce qui serait attendu dans la population dans son ensemble”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Cette réaction fait suite à la suspension par le Danemark, la Norvège, l’Islande et la Bulgarie du déploiement de ce vaccin par “précaution” en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées.

L’Agence nationale danoise de la Santé, qui a été la première à annoncer une telle décision, avait toutefois précisé qu'”aucun lien n’a été établi” jusqu’à présent entre la parution de ces caillots sanguins et le vaccin d’AstraZeneca.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté défendu la sûreté de ce vaccin, affirmant ne voir “aucune raison” de ne pas l’utiliser.

“Nous devrions continuer à utiliser le vaccin d’AstraZeneca”, “il n’y a pas de raison de ne pas l’utiliser”, a affirmé Margaret Harris, une porte-parole de l’OMS lors d’un point de presse.

Le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments a pour sa part indiqué que “les avantages du vaccin continuent de l’emporter sur ses risques”, notant que le vaccin d’AstraZeneca peut continuer à être administré pendant que l’enquête sur les cas de thromboembolies se poursuit.

Le vaccin d’AstraZeneca est considéré moins coûteux et plus pratique par rapport aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna, vu la simplicité de son transport et stockage puisqu’il peut être conservé dans des réfrigérateurs, sans nécessiter des températures ultra-basses.

