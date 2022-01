Covid-19 : Et c’est reparti pour une nouvelle saison de fermeture de certains établissements scolaires

Par Meryem Idrissi

Mardi 4 janvier à 20h, il a été décidé que le collège français Saint-Exupéry de Rabat ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre et que l’enseignement en distanciel soit repris pour les élèves, suite à une décision des autorités marocaines après des cas recensés d’Omicron.

Et voilà que les collège et lycée Louis Massignon de Casablanca lui emboîtent le pas et ferment aussi du 6 au 12 janvier.

En effet, ce mercredi 5 janvier, l’association des parents d’élèves du groupe Louis-Massignon diffuse le message suivant : «En accord avec les autorités locales et conformément au protocole sanitaire en vigueur, relatif au nombre de cas positifs, les sites lycée et collège (6ème à la Terminale) seront fermés à compter de ce soir, jusqu’au mercredi 12 janvier inclus.» Et c’est reparti pour du déjà vécu ! Les cours se feront via « Teams » pour limiter les contaminations.

Il faut dire que le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présenté, lundi 3 janvier 2022, la nouvelle approche proactive de son ministère surtout qu’avec Omicron, la pandémie reprend de plus belle. Une circulaire a été adressée aux directeurs d’académies et aux inspecteurs afin d’appeler à la vigilance avec l’urgence de fermer les établissements scolaire, privés ou publics, pour une période de sept jours si une dizaine de cas est répertoriée avec, bien entendu, l’adoption du mode d’enseignement en distanciel.

On s’y attendait bien, après la reprise des classes au moment où le nombre de cas de contaminations au Covid-19 flambe avec la prolifération du variant Omicron dont la contagiosité est vertigineuse. Il est fort probable donc que d’autres établissements suivront puisque plusieurs cas contact ont été recensés au sein de nombreux établissements. Des sources rapportent que le lycée Lyautey s’apprête à prendre le train des cours à distance à partir de demain après la détection de cas positifs au virus au sein du lycée.