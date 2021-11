Covid-19: Interdiction d’accès au Maroc aux ressortissants de l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique Australe ainsi qu’aux passagers en provenance ou ayant transité par ces pays

Les autorités marocaines ont décidé, suite aux informations relatives à l’apparition d’un nouveau variant dangereux en Afrique du Sud, d’interdire l’accès au territoire national aux ressortissants de ce pays et de plusieurs autres pays d’Afrique Australe ainsi qu’aux passagers en provenance ou ayant transité par ces pays.

En plus de l’Afrique du Sud, il s’agit du Botswana, de la Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Zimbabwe, selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette décision intervient dans le cadre des mesures prises pour préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays.

( Avec MAP )