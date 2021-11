Covid-19: la 5ème vague « démarre de façon fulgurante » en France (responsable)

La cinquième vague de la pandémie du Covid-19 « démarre de façon fulgurante » en France, a alerté dimanche le porte-parole du gouvernement, alors que le pays connaît ces dernières semaines un rebond inquiétant des contaminations.

« On a une augmentation des cas de quasi 80% en une semaine, avec 17.000 cas quotidiens », a souligné Gabriel Attal, qui était l’invité du Grand Rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos.

« Le taux d’incidence est estimé à 164 pour 100.000 habitants, il était à 100 en début de semaine », a-t-il ajouté.

Mais en dépit de ces chiffres alarmants, le porte-parole de l’exécutif s’est montré confiant, tout en excluant un éventuel reconfinement de la population.

« On a une très large couverture vaccinale. On est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur les rappels de vaccination même s’il faut que les Français concernés continuent de se mobiliser. Et on a le pass sanitaire qu’on a mis en place tôt », a-t-il expliqué.

Alors que les contaminations se multiplient, le gouvernement durcit les contrôles pour s’assurer du respect du pass sanitaire, a affirmé Gabriel Attal, faisant état d’une augmentation des contrôles.

Sur les quatre premiers jours de cette semaine, « il y a eu près de 70.000 contrôles de personnes et plus de 4300 contrôles d’établissements recevant du public », en hausse de 102% par rapport aux mêmes jours de la semaine précédente, a relevé le porte-parole.