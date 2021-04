Covid-19: la barre des 100.000 décès franchie en France

Le bilan des victimes du coronavirus en France a dépassé les 100.000 morts, selon des chiffres officiels dévoilés jeudi.

Depuis son apparition, le Covid-19 a causé plus de 100.000 décès, dont 300 supplémentaires ces dernières 24 heures, selon le décompte quotidien de Santé publique France.

En franchissant cette barre symbolique, le pays rejoint en Europe la Grande-Bretagne et l’Italie avec 127.000 et 115.000 morts respectivement, alors que d’autres pays comme la Belgique et Portugal ont un taux de mortalité plus élevé par habitant.

La France est également le huitième pays le plus touché par le nouveau coronavirus dans le monde.

Le chiffre comprend les décès attribués au Covid-19 à l’hôpital, dans les institutions hébergeant des personnes âgées (Ehpad) et dans les établissements médico-sociaux.

Si la première vague a été soudaine et très marquée avec près de 25.000 décès en mars et en avril 2020, la deuxième vague, beaucoup plus longue, a été la plus meurtrière avec 58.876 décès entre novembre et mars.

Au total, sur les 100.000 décès comptabilisés, plus de 73.000 sont survenus à l’hôpital, et plus de 26.000 en Ehpad ou en établissements médico-sociaux.

Le pays recense par ailleurs plus de 5 millions de contaminations confirmées, tandis que plus de 11 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid.

( Avec MAP )