Covid-19: la Chine fournira 10 millions de vaccins à l’OMS

La Chine a décidé de fournir 10 millions doses de vaccins contre le Covid-19 au dispositif onusien Covax, destiné notamment à aider les pays défavorisés à lutter contre le virus.

Le système piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comporte un mécanisme de financement pour les pays défavorisés et vise à fournir d’ici fin 2021 des doses à au moins 20% de la population des nations y participants. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin, a déclaré à la presse que “la Chine a décidé de fournir 10 millions de doses de vaccins au dispositif Covax, principalement pour les besoins urgents des pays en développement”.

En garantissant l’achat d’un certain volume de vaccins avant même leur homologation, Covax espère ainsi inciter les laboratoires pharmaceutiques à investir dans leurs capacités de production, afin de garantir une fabrication accélérée avant l’approbation des vaccins et non après. Pour le premier trimestre, l’OMS espère distribuer 145 millions de doses. Mais l’organisation internationale a dénoncé à maintes reprises un “nationalisme vaccinal”, sur fond de craintes que les pays producteurs accaparent les doses.

( Avec MAP )