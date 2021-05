Covid-19: Le ministère de l’Intérieur rappelle la nécessité du respect des mesures relatives à l’enterrement et aux funérailles

Le ministère de l’Intérieur a affirmé, vendredi, la nécessité de continuer à respecter les mesures en vigueur relatives à l’enterrement et aux funérailles, et ce en vue de lutter contre le nouveau coronavirus.

Dans le cadre des mesures préventives en vigueur pour circonscrire la propagation du Covid-19 et préserver la santé des citoyennes et citoyens, le ministère de l’Intérieur a rappelé, dans un communiqué, la nécessité de continuer à respecter les mesures précédemment annoncées: se limiter à 10 personnes au maximum lors de la cérémonie d’enterrement et interdire l’organisation des funérailles.

Tout en soulignant l’importance de ces mesures pour lutter contre le risque de propagation du virus, le ministère a soutenu que l’engagement ferme et responsable de tout un chacun est le seul moyen pour surmonter cette étape sanitaire délicate et conforter les acquis réalisés par le Royaume depuis l’apparition de cette pandémie, conclut le communiqué.

( Avec MAP )