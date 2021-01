Covid-19: L’équipe de l’OMS visite le marché Huanan de Wuhan, premier foyer de l’épidémie

L’équipe d’experts mandatée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour enquêter en Chine sur l’origine du nouveau coronavirus s’est rendue dimanche au marché Huanan de Wuhan, premier foyer connu de l’épidémie.

Ce marché où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants est fermé depuis janvier 2020.

Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l’équipe de l’OMS ont entamé vendredi leur enquête de terrain. Au cours des semaines d’isolement, les experts se sont réunis en visioconférence, entre eux et avec des scientifiques chinois, pour faire le point sur les informations disponibles au sujet de la pandémie. L’objectif affiché de cette mission, selon l’OMS et la Chine, est de « trouver les réponses sur les origines de la pandémie et sa voie de transmission à l’homme », afin de prévenir d’autres épidémies. La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon) reconnus dans leurs différents domaines de compétence.

Si la Chine a pu limiter la contagion à moins de 90.000 cas et le nombre de décès à 4.636, selon le décompte officiel, le virus s’est répandu à la surface du globe, avec un bilan de plus de 2 millions de morts.

Avec MAP