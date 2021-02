Covid-19: Les voyageurs de 20 pays provisoirement interdits d’Arabie saoudite

Les autorités d’Arabie saoudite ont provisoirement suspendu, à partir de mercredi soir, l’accès des voyageurs venant de 20 pays, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, à son territoire, à l’exception des citoyens saoudiens, des diplomates et des professionnels de la santé et leurs familles.

La décision de suspension provisoire intervient suite à la propagation continue de la pandémie de Covid-19 et en application des recommandations des autorités sanitaires du pays, a indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur, ajoutant que cette mesure s’inscrit également dans le cadre des efforts incessants pour contenir et empêcher la prolifération du virus, et la nécessité de préserver la situation épidémiologique et la santé publique dans le pays.

Cette décision concerne les voyageurs venant d’Argentine, des Émirats arabes unis, d’Indonésie, d’Irlande, d’Italie, du Pakistan, du Brésil, du Portugal, de la Turquie, d’Afrique du Sud, de Suède, de Suisse, de France, du Liban, d’Egypte, d’Inde et du Japon, a précisé la même source.

Cette mesure inclut aussi les personnes venant en provenance d’autres pays s’ils sont passées par l’un de ces pays au cours des 14 jours précédant la demande d’entrée au Royaume.

L’entrée des citoyens saoudiens, des diplomates, des professionnels de la santé et leurs familles venant des pays concernés ou ceux ou qui ont transité par l’un de ces pays au cours des 14 jours précédant leur retour au Royaume, se fera conformément aux mesures de précaution prises par le ministère de la santé, a noté le ministère.

( Avec MAP )