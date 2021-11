Covid-19 : l’OMS reprend l’examen du vaccin russe Spoutnik V

Le processus d’examen du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V dans la perspective de son éventuelle homologation « avance de nouveau», a indiqué vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le processus d’homolgation de Spoutnik V a été suspendu pendant plusieurs mois, « en raison de procédures juridiques manquantes », selon l’agence de l’ONU. « Il faut qu’il y ait encore beaucoup d’échange d’informations avant que le processus (d’homologation) ne soit bouclé, mais le processus avance de nouveau et c’est une très bonne nouvelle », a déclaré la docteur Mariangela Simao, chargée de l’accès aux médicaments à l’OMS, lors d’un point de presse régulier de l’organisation à Genève.

Une homologation d’urgence de l’OMS donnerait non seulement un label de qualité à ce vaccin déjà injecté depuis la fin de l’année dernière en Russie et dans d’autres pays, mais il pourrait surtout ouvrir la voie à une reconnaissance plus large et permettre in fine aux gens vaccinés avec ce sérum de voyager avec un pass sanitaire.

L’homologation d’urgence pourrait aussi permettre au système Covax -chargé d’approvisionner en particulier 92 pays pauvres- de l’ajouter à sa palette de sérums actuels et pallier aux problèmes d’approvisionnement.

Pour l’heure ni les Etats-Unis ni l’Agence européenne des médicaments n’ont homologué le russe, mais, a souligné la docteure Simao, « nous attendons encore le dossier complet sur Spoutnik », qui permettra d’avancer.

« Nous sommes en discussions avec le candidat, le gouvernement russe, différentes parties du gouvernement russe », a-t-elle précisé.

Il resta aussi des problèmes en termes « d’inspections auprès des fabricants ».

Pour l’heure, l’OMS a homologué les vaccins anti-Covid de l’indien Bharat Biontech, de Pfizer-Biontech, de Moderna, d’Astra Zeneca (l’OMS compte deux vaccins AZ dont l’un fabriqué en Inde), de Johnson&Johnson, de Sinopharm.

