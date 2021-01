Covid-19: l’UE autorise le vaccin AstraZeneca

La Commission européenne a accordé vendredi une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le Covid-19 développé par le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca, suite au feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) plus tôt dans la journée.

“Cette autorisation fait suite à une recommandation scientifique positive basée sur une évaluation approfondie de la sécurité, de l’efficacité et de la qualité du vaccin par l’Agence européenne des médicaments et approuvée par les États membres”, indique la Commission européenne dans un communiqué.

Il s’agit du troisième vaccin autorisé par l’exécutif européen après ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna.

“Le vaccin AstraZeneca étant désormais autorisé, 400 millions de doses supplémentaires seront disponibles en Europe. J’attends de l’entreprise qu’elle livre ces doses comme convenu, afin que les Européens puissent être vaccinés le plus tôt possible”, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans le communiqué.

L’Agence européenne des médicaments a donné plus tôt dans la journée son feu vert pour l’utilisation dans l’UE du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a évalué “de manière approfondie les données sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin et a recommandé par consensus l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle par la Commission européenne”, a relevé l’Agence.

L’EMA a par ailleurs affirmé que le vaccin AstraZeneca est adapté aux personnes âgées, notant que pour les plus de 55 ans, “une protection était attendue” car une réponse immunitaire a été identifiée lors des essais cliniques.

Le vaccin développé par AstraZeneca en partenariat avec l’Université d’Oxford contre le coronavirus est le plus vendu dans le monde. Il totalise à lui seul près de 2 milliards de doses commandées.

( Avec MAP )