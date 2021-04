Covid-19: Paris pour une reprise économique mondiale plus égalitaire

Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, appelle les pays à une «coordination plus étroite» et à agir davantage «pour soutenir un rebond économique inclusif et lutter contre les inégalités croissantes» dans le monde.

«Au niveau européen, la France a fortement plaidé pour un plan de relance ambitieux pour aider l’Europe à rebondir plus fortement qu’avant la crise», a souligné le ministre dans une déclaration adressée au comité de pilotage du FMI, relayée par les médias de l’Hexagone.

Le plan de relance «Next Generation EU» adopté en juillet 2020 a représenté une «avancée historique» puisque l’Union européenne va investir massivement dans les projets verts et numériques, relève le responsable gouvernemental dans ce texte qu’il prononcera jeudi à l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international (CMFI).

Mais «il est temps désormais» de le mettre en œuvre, ajoute-t-il.

Le Comité monétaire et financier international tiendra une conférence de presse jeudi avec sa nouvelle présidente, la Suédoise Magdalena Andersson, première femme à occuper ce poste.

Le CMFI se réunit deux fois par an, généralement en avril et octobre, lorsque les membres du FMI et de la Banque mondiale se retrouvent pour les réunions de printemps et annuelles.

Les deux réunions de 2020 ont été virtuelles, comme celles de cette semaine, en raison de la pandémie de Covid-19. Le CFMI examine des questions relatives à l’économie mondiale et offre au FMI des conseils sur l’orientation de ses travaux.

( Avec MAP )