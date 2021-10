Covid-19 : poursuite du recul de la pandémie dans le monde (OMS)

Le dernier bulletin épidémiologique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé la poursuite du recul de la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde.

Selon le rapport de l’OMS, publié mercredi, le taux d’incidence continue de diminuer et le nombre de nouvelles infections a ainsi baissé de 9% en sept jours, tandis que le nombre de décès a diminué de 4%.

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, plus de 3,1 millions de personnes ont contracté l’infection à coronavirus dans le monde au cours de la semaine écoulée, et plus de 54.000 personnes sont décédées. « Le nombre de cas hebdomadaires de Covid-19 et de décès a continué de diminuer », a souligné l’OMS.

« Il s’agit d’une tendance observée depuis août […]. Plus de 3,1 millions de nouveaux cas et un peu plus de 54.000 nouveaux décès ont été signalés au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021 », relève le point épidémiologique hebdomadaire de l’OMS. Selon les statistiques de l’organisation, 3.118.410 infections et 54.221 décès ont été exactement enregistrés en sept jours, soit respectivement 9% et 4% de moins que la semaine précédente.

Toutes les régions ont signalé une baisse du nombre de nouveaux cas cette semaine, à l’exception de la région européenne qui a signalé un nombre similaire à celui de la semaine précédente. En Europe, l’incidence a augmenté de 5%.

Par ailleurs, l’analyse des données montre que le continent européen a d’ailleurs rapporté le taux d’incidence hebdomadaire des cas pour 100.000 habitants le plus élevé, selon l’OMS. L’Europe fait état de 123,1 nouvelles contaminations pour 100.000 Suivent les Amériques (109,5 nouveaux cas pour 100 000 habitants).

Mais la baisse la plus significative des nouvelles infections hebdomadaires a été enregistrée en Afrique (43%).

En outre, les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre d’infections hebdomadaires (760 571) à l’OMS. Ils sont suivis par le Royaume-Uni (239 781), la Turquie (197 277), la Russie (165 623) et l’Inde (161 158).

Sur un autre plan, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires signalés a connu une forte baisse (+10%) dans toutes les régions, à l’exception des régions des Amériques et de l’Europe, qui ont toutes deux signalé un nombre similaire de décès hebdomadaires par rapport à la semaine précédente. La létalité a ainsi augmenté de 2% en Europe et en Amérique.

Dans le même temps, d’autres régions ont enregistré une diminution. C’est le cas du continent africain qui a enregistré la plus forte baisse du nombre de décès hebdomadaires (25 % par rapport à la semaine précédente).

Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.806.841 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un décompte établi mercredi par l’OMS. Au total, 235.175.106 cas de coronavirus ont été confirmés depuis le début de la pandémie.

( Avec MAP )