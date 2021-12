Covid: une immunité suffisante contre Omicron passe par la troisième dose du vaccin

Une immunité suffisante contre le variant Omicron, particulièrement contagieux, passe par la troisième dose du vaccin anti-Covid-19 tout en permettant le retour à la vie normale, a indiqué lundi le chef du département de virologie à l’Institut national d’hygiène (INH), Hicham Oumzil.

Approché par la MAP, Dr. Oumzil a relevé que la pleine efficacité des deux premières doses du vaccin anti-Covid-19 reste tributaire d’une troisième injection, expliquant que la dose dite « Booster » apporte une immunité suffisante au corps humain contre la nouvelle souche Omicron.

La vaccination, poursuit-il, demeure le seul moyen de lutter contre la propagation de la pandémie et des différents variants du virus. Si le nouveau variant est moins virulent que les autres, il n’en reste pas moins qu’il est plus contagieux, d’où la nécessité de respecter les mesures sanitaires individuelles et collectives, tout en se faisant vacciner.

A cet égard, le spécialiste a mis en garde contre tout relâchement des citoyens dans le respect des gestes barrières, jugeant nécessaire de faire preuve de vigilance pour prévenir un risque de détérioration épidémiologique, compte tenu de l’importante contagiosité de la souche Omicron.

Abordant les réalisations accomplies en matière de vaccination anti-Covid, Dr. Oumzil a exhorté les citoyens de s’intégrer massivement dans la campagne de vaccination avec en particulier la troisième dose du vaccin, estimant que cette étape est indispensable pour gagner le combat de la pandémie.

Au sujet de l’apparition du nouveau variant Omicron au Maroc, le chef du département virologie à l’INH a souligné que le seul cas d’infection au nouveau variant du coronavirus a été enregistré chez une femme trentenaire à Casablanca, la majorité des infections aux nouveaux variants dans le Royaume étant liée à la souche Delta.

« Dans le souci de préserver la sécurité sanitaire des citoyens, il est important de respecter les mesures barrières mises en place pour contrer la propagation de la pandémie« , a-t-il conclu.

