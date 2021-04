Covid19 : Le variant apparu en Inde pourrait être plus contagieux (responsable de l’OMS)

Le variant du Covid-19 apparu en Inde, le B.1.617, pourrait entraîner une “transmissibilité accrue” ou même une “neutralisation réduite” en raison des mutations spécifiques qu’il contient, a indiqué samedi une responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le variant B.1.617, qui est apparu pour la première fois en Inde le 7 décembre 2020, selon le Consortium indien sur la génomique du SRAS-CoV-2 (INSACOG), présente deux mutations spécifiques, E484Q et L452R, qui ont été détectées dans des variants plus contagieux dans le monde entier, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de la COVID-19 à l’OMS, lors d’une conférence de presse.

“Le fait d’avoir deux de ces mutations, qui ont été observées dans d’autres variants dans le monde, est préoccupant, car il y a une similitude dans ces mutations qui confèrent une transmissibilité accrue, et certaines de ces mutations entraînent également une neutralisation réduite, ce qui peut avoir un impact sur nos contre-mesures, y compris les vaccins”, a-t-elle expliqué.

La responsable a également noté que le variant se répandait dans d’autres pays et avait été signalé “dans toute l’Asie et l’Amérique du Nord”. Toutefois, le variant “double mutant” détecté pour la première fois en Inde est toujours considéré comme un “variant d’intérêt” par l’OMS, ce qui signifie qu’il ne justifie pas pour l’instant de mesures de santé publique plus énergiques.

Le ministère indien de la santé a par ailleurs indiqué récemment que le variant pourrait augmenter les taux d’infection et contourner les défenses immunitaires.

Le pays de 1,3 milliard d’habitants continue de faire face à une flambée des contaminations avec un record de 234.000 nouveaux cas signalés samedi.

Avec MAP