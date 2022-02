Criteo choisit Connect Ads comme partenaire privilégié responsable des ventes de publicité et de la gestion des comptes au Maroc et en Tunisie

Criteo l’entreprise technologique mondiale fournissant la première « Commerce Media Plateform » au monde vient d’annoncer la signature d’un accord de partenariat privilégié avec Connect Ads, un leader des médias numériques et fournisseur de solutions publicitaires dans la région EMEA – pour la représentation des médias au Maroc et en Tunisie. Alors que Criteo continue à servir directement plusieurs clients au Maroc et en Tunisie, Connect Ads devient un partenaire privilégié pour les ventes publicitaires et la gestion des comptes sur les marchés marocain et tunisien.

Criteo est une société technologique internationale qui fournit aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias du monde entier des publicités fiables et pertinentes sur sa plateforme Commerce Media. Grâce à l’activation de données de première main et à la protection de la vie privée, cette plateforme regroupe le plus grand nombre de données commerciales au monde pour offrir des expériences clients pertinentes aux consommateurs. Criteo aide des milliers de marques, d’éditeurs et de fournisseurs à engager leurs audiences et à investir leurs espaces publicitaires. L’entreprise s’engage à soutenir un réseau équitable et ouvert qui permet la découverte, l’innovation et le choix.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle opportunité. Criteo a aidé beaucoup de marques, d’éditeurs et de fournisseurs à atteindre leurs audiences et à monétiser leur trafic grâce à la diversité des contenus et des expériences clients toujours plus riches et remarquables… Nous sommes confiants que ce nouveau partenariat sera très positif pour nos deux entités, car ensemble, nous présenterons des offres attractives pour les marques« , a déclaré Mohamed El-Mehairy, PDG de Connect Ads.

« Nous sommes ravis de nous associer à Connect Ads au Maroc et en Tunisie pour proposer la gamme complète des solutions Criteo sur des marchés aussi dynamiques. En tant que principal représentant AdTech dans la région, Connect Ads est le partenaire idéal pour Criteo. La combinaison de la portée et de l’expertise sur les marchés marocain et tunisien, et de la plateforme Commerce Media unique de Criteo donnera un résultat gagnant-gagnant pour les annonceurs et les propriétaires de médias« , a déclaré Julian Timmerman, Global Director, Indirect Channels chez Criteo.