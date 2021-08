Cybersécurité: Apple, Amazon et Microsoft annoncent d’importants investissements

Les chefs des grandes entreprises américaines de secteurs allant de la technologie à l’assurance se sont engagés à consacrer des milliards de dollars au renforcement des efforts en matière de cybersécurité.

Ces engagements ont été annoncés à l’occasion d’une réunion tenue mercredi à la Maison Blanche avec le président américain, Joe Biden.

S’adressant aux patrons de grandes entreprises technologiques, financières et énergétiques lors de ce sommet sur la cybersécurité nationale, M. Biden a qualifié la sécurité des systèmes et des données informatiques de “principal défi de sécurité nationale auquel nous sommes confrontés“.

La réunion intervient dans la foulée d’une série de cyberattaques d’ampleur, notamment contre le fournisseur de logiciels gouvernementaux SolarWinds et l’oléoduc Colonial Pipeline.

Les entreprises se sont ainsi engagées à élaborer de nouvelles normes industrielles et à fournir à d’autres entreprises des outils de sécurité plus puissants, en passant par la formation pour combler les quelque 500 000 emplois non pourvus dans le domaine de la cybersécurité aux États-Unis.

La Maison-Blanche a révélé qu’Apple créerait un programme consacré à l’amélioration de la sécurité dans l’ensemble de ses chaînes d’approvisionnement technologiques, qui comprendra la collaboration avec les fournisseurs pour l’adoption de l’authentification multifactorielle et la formation à la sécurité.

Google a annoncé qu’il compte investir plus de 10 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité et s’est engagé à former 100 000 Américains dans des domaines techniques tels que l’assistance informatique et l’analyse de données par le biais de son programme Career Certificate. L’engagement financier de Google servira, entre autres, à renforcer la chaîne d’approvisionnement en logiciels et la sécurité des logiciels libres.

De son côté, Microsoft s’est engagé à investir 20 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir des outils de sécurité plus avancés, a tweeté le PDG Satya Nadella après la réunion. Il a ajouté que Microsoft investirait 150 millions de dollars pour aider les agences gouvernementales à améliorer leurs systèmes de sécurité et à étendre les partenariats de formation en matière de cybersécurité. Microsoft consacre un milliard de dollars par an à la cybersécurité depuis 2015.

Les grands patrons de la Silicon Valley, dont Tim Cook (Apple), Andy Jassy (Amazon), Satya Nadella (Microsoft) et Sundar Pichai (Alphabet), ont assisté à la réunion de la Maison Blanche. La liste des participants comprenait également le PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon, et Brian Moynihan, président et PDG de Bank of America parmi d’autres représentants du secteur financier.

( Avec MAP )