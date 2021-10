Dakhla : La Direction régionale de la santé condamne les agressions contre le personnel hospitalier

La Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla-Oued Eddahab a condamné les agressions « à répétition » visant les professionnels du secteur de la santé, affirmant avoir pris des mesures pour poursuivre en justice les auteurs de ces actes.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, la Direction dénonce l’agression « ignoble » commise vendredi par un individu sur une aide-soignante pendant la garde dans le service d’isolement du Covid-19 au Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla.

Elle a également condamné les actes d’agression répétitifs commis par des individus accompagnant des patients à l’encontre des cadres médicaux, administratifs ainsi que des agents de sécurité dans les établissements de santé dans la région, notamment l’hopital régional Hassan II et les centres de santé.

Ces comportements « ignobles et irresponsables » ont provoqué « l’horreur et la panique » chez les citoyens, les patients et le personnel de ces établissements, souligne la même source, notant que ces actes ont également suscité de vives réactions de mécontentement auprès des professionnels du secteur.

A cet effet, la Direction régionale a exprimé sa détermination à défendre la dignité du personnel de ce secteur, qui fournit des services humanitaires nobles et oeuvre, en dépit de leur effectif restreint, dans des circonstances « difficiles », jour et nuit et tout au long de la semaine, afin d’assurer les services sanitaires aux citoyens.

Elle a aussi salué le rôle indéniable des cadres médicaux et infirmiers, ainsi que des techniciens de la santé « frontliners » qui travaillent avec « dévouement et abnégation », en se félicitant de leurs efforts, en particulier dans cette circonstance exceptionnelle marquée par la pandémie de Covid-19.

D’après le communiqué, la Direction de la Santé « ne fera montre d’aucune indulgence vis-à-vis de quiconque oserait porter atteinte aux cadres de la santé ou les humilier ou encore viser les établissements sanitaires par des actes de sabotage, pillage ou détérioration ».

Avec MAP