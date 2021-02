Compte tenu de la dynamique socio-économique qu’a connue la ville de Dakhla durant les six ‎dernières années, le plan d’aménagement de la ville revêt une importance capitale.‎

Le projet dudit plan d’aménagement contient, en effet, plusieurs directives et options tendant ‎à booster l’attractivité de la ville qui connaît aujourd’hui une dynamique particulière.‎

Il vise également à promouvoir les performances concurrentielles du territoire sur plusieurs ‎niveaux, en l’occurrence la diversification de l’offre territoriale en matière d’investissement ‎‎(zones industrielles, touristiques et résidentielles…), à même d’améliorer les conditions de vie ‎des habitants.‎

Dans ce sens, la commission technique locale relative au projet du plan d’aménagement de la ‎ville de Dakhla a tenu une réunion, à Dakhla, en vue de formuler des observations et ‎propositions pour améliorer la version du projet du plan proposée. ‎

S’exprimant à cette occasion, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la ‎province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a mis l’accent sur l’importance du plan ‎d’aménagement, et a appelé les membres de la commission technique à formuler leurs ‎remarques et propositions et contribuer ainsi à mettre en œuvre des conceptions renouvelées et ‎constructives en la matière, en prenant en considération les spécificités spatiales de la perle du ‎Sud.‎

Il s’agit, a-t-il dit, de mettre en place un plan d’aménagement favorisant le marketing territorial ‎efficace et un développement inclusif, tout en rehaussant la qualité du paysage urbain.‎

Pour sa part, le Directeur de l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Mhamed ‎Hammou, a souligné que la couverture et l’actualisation des documents d’urbanisme s’avèrent ‎nécessaire pour accompagner la dynamique du territoire et faciliter et encourager ‎l’investissement dans les secteurs productifs.‎

Après avoir rappelé les différentes étapes du projet de plan d’aménagement de Dakhla, M. ‎Hammou a noté que ce plan vise à améliorer l’attractivité de la ville et à consolider, diversifier ‎et revitaliser ses centralités.‎

Il tend aussi à créer plus d’homogénéité entre les différentes composantes du tissu urbain, à ‎rehausser la qualité du paysage urbain, à même d’asseoir un urbanisme respectueux de ‎l’environnement, a-t-il poursuivi.‎

Au cours de cette réunion, un exposé détaillé du projet du plan d’aménagement a été présenté ‎par le bureau d’études, suivi des discussions des différentes parties prenantes pour échanger ‎les points de vue et présenter les remarques et propositions à même d’enrichir le contenu et la ‎teneur de ce projet.‎