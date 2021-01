De grands groupes polonais veulent investir dans les provinces du Sud du Royaume

De grands groupes polonais opérant dans différents secteurs économiques ont décidé d’investir au Maroc notamment dans les provinces du Sud.

Lors d’une séance de travail mercredi à Varsovie avec l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, plusieurs opérateurs polonais ont fait part de leur souhait de se rendre en visite dans les provinces du Sud et matérialisé leur décision d’investir dans les provinces du Sud dans une déclaration signée à cette occasion.

Ils ont également exprimé leur admiration face à la stratégie du Maroc pour le développement économique notamment au niveau des régions.

Lors de cette réunion, M. Atmoun a présenté les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume, qui sont devenues une zone d’investissements par excellence grâce à leurs multiples avantages fiscaux et atouts géographiques.

Il a de même exposé les atouts économiques du Royaume en tant que destination sûre pour des investissements et porte d’entrée par excellence vers l’Afrique pour les investisseurs polonais.

M. Atmoun a également souligné que les accords de Libre-échange signés par le Maroc avec les pays africains font du Royaume, non seulement un point de relais entre l’Europe et l’Afrique, mais également une terre d’investissement qui offre des avantages attractifs aux entreprises du monde entier.

M. Atmoun à cette occasion assuré ses interlocuteurs de l’entière disposition de l’Ambassade du Maroc en Pologne à fournir le soutien nécessaire à toute entreprise polonaise souhaitant investir au Royaume, à accompagner lesdits investisseurs dans leurs démarches d’installation au Maroc et ainsi faciliter les mises en relation avec l’ensemble des partenaires marocains concernés.

Ont pris part à cette réunion, Zbigniew Szkopek, président du Directoire de la société ALUMAST, spécialisée dans la production de structures porteuses composites : poteaux électriques, d’éclairage et de télécommunication, Piotr Gapanowicz, vice-président de la société EV Charge (Construction de l’infrastructure de recharge de voitures électriques), Tomasz Gutkowski, membre du Conseil de Surveillance de la société KZWM Ogniochron spécialisée dans la fabrication d’équipements et de matériels de lutte contre les incendies.

Ont également pris part à cette séance de travail, Radoslaw Kaczmarek, Directeur financier de la société EMER, spécialisée de la production de graisses liquides animales et de solutions alimentaires riches en protéines et Ryszard Wtorkowski, président de la société LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnelles. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de luminaires industriels et d’infrastructure ainsi que l’éclairage décoratif et l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments publics, des espaces de vente et objets architectonique.

Dans une déclaration à cette occasion, le président de l’entreprise ALUMAST, Zbigniew Szkopek a affirmé que la société polonaise, fortement intéressée par les opportunités d’investissement au Maroc, veut investir dans les provinces du Sud et partager son expérience dans ce domaine avec des partenaires marocains, assurant que cette coopération sera fructueuse et bénéfique pour les deux parties.

Il a relevé que la décision du groupe d’investir dans les provinces du Sud intervient alors que les régions du Sud connaissent un essor économique remarquable à la faveur de projets d’envergure lancés dans divers domaines, outre le place du Maroc en tant que porte d’entrée par excellence vers l’Afrique.

Il a à cet égard mis en avant le climat de stabilité favorable à l’investissement au Maroc, une destination attractive pour les investisseurs étrangers.

Pour sa part, Piotr Gapanowicz, vice-président de ‘’EV Charge’’ a souligné que l’entreprise polonaise a décidé d’investir au Maroc et en particulier dans les provinces du Sud eu égard aux progrès et à la dynamique que connaît le Royaume dans le domaine économique notamment en matière d’énergies renouvelables et aux choix efficients du Royaume dans le domaine du développement.

Il a mis en avant la dynamique de développement des investissements dans les provinces du Sud grâce aux infrastructures dont dispose la région, mais aussi à sa stabilité et sa sécurité, outre ses multiples atouts et potentialités.

Il a tenu à souligner que les provinces du Sud constituent une passerelle pour les entreprises polonaises, comme c’est le cas pour les entreprises européennes pour l’investissement et le transfert d’expertise en Afrique, mettant l’accent sur l’importance de tirer profit de l’expérience du Maroc eu égard à sa présence et ses investissements dans le marché africain.

Tomasz Gutkowski, membre du Conseil de Surveillance de la société KZWM, s’est de son côté réjoui du renforcement de la coopération entre l’entreprise polonaise et les entreprises marocaines et de la décision d’investir au Maroc notamment dans les provinces du Sud, devenues une destination attractive pour les investissements étrangers à l’instar des autres régions du Royaume.

Il a assuré que l’investissement dans les provinces du Sud est du à l’importance de cette région, devenue une porte d’entrée principale vers le marché africain prometteur, notant que la région dispose d’importantes infrastructures et atouts, comme en témoigne la volonté de plusieurs pays influents aux plans politique et économique d’investir dans la région et établir des partenariats avec le Royaume.

Pour sa part, Robert Jedrzejczyk, représentant du cabinet d’avocats RJ &Partners, a indiqué que les provinces du Sud représentent une formidable opportunité d’investissement et de développement pour les sociétés polonaises.

Il s’est félicité à cette occasion de la signature d’une déclaration d’investissement au Maroc par quatre grandes sociétés polonaises opérant dans le domaine industriel, assurant que les projets qui seront réalisés dans les provinces du Sud seront bénéfiques tant pour la Pologne que pour le Maroc.

