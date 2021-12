De nouveaux ambassadeurs présentent à M. Bourita les copies figurées de leurs lettres de créance

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Il s’agit de Mmes Jumana Suleiman Ali Ghunaimat, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume hachémite de Jordanie, Patricia Pilar LIombart Cussac, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Union Européenne, et de M. Yasser Othman, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Arabe d’Égypte.

(Avec MAP)