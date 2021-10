Démission du président de l’IRT

Abdelhamid Aberchane a démissionné, lundi, de son poste de président de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT).

« Je dépose ma démission de ma fonction de président de l’Ittihad de Tanger, en vous présentant mes respects et mes grands remerciements pour votre appui durant cette période où on a travaillé ensemble« , a indiqué M. Aberchane, dans sa lettre de démission destinée aux membres du bureau dirigeant de l’IRT.

Abdelhamid Aberchane n’a pas explicité les raisons de cette décision, d’autant plus qu’elle coïncide avec l’approche de l’Assemblée générale des adhérents du club de l’IRT, prévue le 22 octobre, ainsi que la recrudescence des critiques des supporters et des fans à cause des mauvais résultats du club.

M. Aberchane avait été élu président de l’IRT pour la première fois en 2012, avant d’être réélu pour un deuxième mandat en 2016, puis un troisième en 2019.

Les réalisations phares du club sous la présidence de M. Aberchane demeurent le retour en 1ère division en 2015 et le titre de la Botola Pro de la saison 2017-2018, en plus de la participation à la Ligue des Champions africaine en 2018, durant laquelle le club a été éliminé au premier tour, ce qui l’a qualifié pour la coupe de la CAF 2019.

( Avec MAP )