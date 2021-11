Des développements majeurs ont marqué les provinces du sud au cours de cette année (ambassadeur)

Des développements majeurs ont marqué les provinces sahariennes du Royaume durant cette année, a souligné l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur.

Dans un message vidéo adressé aux milieux politiques, aux acteurs économiques, à la société civile, aux médias et aux amis du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg à l’occasion de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, le diplomate marocain a rappelé la portée historique de cette épopée qui a permis au Maroc de récupérer ses provinces sahariennes.

L’ambassadeur a indiqué que l’esprit de la Marche Verte est resté vivace et a permis aux provinces du sud de vivre un essor économique et social considérable sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Ces provinces chères au peuple marocain, a-t-il expliqué, ont connu cette année cinq développements majeurs à savoir l’ouverture de dizaines de consulats à Laâyoune et Dakhla, ce qui constitue un geste diplomatique à travers lequel de nombreux pays manifestent leur soutien aux efforts du Maroc et surtout à la proposition d’autonomie pour une solution politique négociée basée sur le compromis au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

Le deuxième développement, a poursuivi M. Ameur, concerne la sécurisation de la zone de Guerguarate qui est un axe stratégique à travers lequel, transite depuis des siècles le trafic entre l’Afrique et l’Europe via le Maroc.

Le troisième développement majeur, a indiqué l’ambassadeur, est la reconnaissance des États Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes et l’appui au projet d’autonomie comme base pour une solution juste et durable.

Cette décision, a-t-il ajouté, est un appel à la communauté internationale notamment à l’Europe pour un engagement plus fort dans la recherche d’un règlement pacifique à un différend régional qui handicape le Maghreb, renforce la vulnérabilité d’une région confrontée déjà à de multiples menaces et impacte négativement l’Europe, pour qui, le Maghreb est sa réelle frontière Sud.

Le quatrième développement qui a marqué les provinces sahariennes cette année réside quant à lui dans l’extraordinaire développement économique de ces régions qui ont vu se déployer de grands projets portés par l’investissement national et international.

Cette dynamique exceptionnelle, a souligné M. Ameur, renforce l’intégration des territoires dans la communauté nationale et consolide leurs liens avec le continent africain.

Enfin, le cinquième développement important est l’organisation des premières élections générales dans l’histoire du Royaume (législatives, régionales et communales dans le même jour), a noté l’ambassadeur, soulignant que dans les provinces du sud, ces élections ont été marquées par un taux de participation qui dépasse la moyenne nationale (+60%).

Ces consultations, a-t-il relevé, confirment l’attachement indéfectible des populations à la marocanité du Sahara et leur engagement au renforcement des institutions démocratiques de leur pays.

Sur le plan national, ce triple scrutin réaffirme l’engagement irréversible du Maroc pour édifier une société démocratique plus forte et plus inclusive, a noté l’ambassadeur, rappelant que les observateurs nationaux et internationaux ont salué l’alternance politique, la maturité démocratique et la stabilité du Maroc dans un environnement régional très agité.

Ces développements majeurs, a ajouté l’ambassadeur, confirment la dynamique à l’œuvre dans les provinces sahariennes du Royaume depuis leur retour à la mère patrie en 1975, une dynamique qui fait de ces territoires aujourd’hui un acteur de premier plan sur les scènes nationale et continentale.

Et de conclure que l’attachement du Maroc à une solution politique juste et durable basée sur le compromis, comme stipulent toutes les résolutions des Nations Unies pour le règlement de ce différend régional, n’a d’égale que la détermination et la volonté unanime de tout un peuple sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour défendre son intégrité territoriale et faire échec à ceux qui entretiennent et instrumentalisent la tension dans la région.

Avec MAP