Des entreprises polonaises intéressées à investir dans les provinces du sud du Royaume

Des entreprises polonaises ont manifesté leur intérêt d’investir dans les provinces du sud du Royaume devenues des pôles d’attraction à haute valeur ajoutée.

Lors d’une visite effectuée, mardi à Glowno au centre de la Pologne, à des usines de fabrication de conteneurs à usages civil et militaire, de véhicules de pompiers et d’équipements de transport et de logistique, l’ambassadeur du Maroc à Varsovie Abderrahim Atmoun a signé une déclaration d’intention pour le lancement d’une unité de production dans les provinces du sud du Royaume.

Outre l’ambassadeur, la déclaration a été signée par le président du directoire de Chimide Polska, Krzysztof Teodor Biesiadecki et Zbigniew Siuśta, membre du directoire de la société Zamet-Glowno, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Varsovie.

M. Krzysztof Teodor Biesiadecki a justifié son choix de s’installer au Maroc par « le climat de stabilité dont jouit le Royaume, sa dynamique de développement et les réformes audacieuses lancées par SM le Roi Mohammed VI».

L’ambassadeur du Maroc a saisi cette occasion pour souligner le potentiel d’investissement et les opportunités d’affaires qu’offre le Royaume devenu un véritable hub pour le marché africain.

M. Atmoun a, dans ce contexte, affirmé que les provinces du sud du Royaume sont devenues une zone d’investissements par excellence et ce grâce à leurs nombreux atouts fiscaux et géographiques.

La délégation polonaise, qui a marqué son intérêt à investir au Maroc, a exprimé sa volonté d’effectuer prochainement une visite de prospection dans le Royaume.

Selon le communiqué de l’ambassade, Zamet Głowno et Chimide Polska sont également spécialisées dans l’installation d’hôpitaux de campagne. Elles ont mis en œuvre conjointement plus de 2 500 projets et coopèrent avec le ministère polonais de la défense nationale, le commandement des forces terrestres, la marine et le service d’incendie de l’État polonais.