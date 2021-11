Des parlementaires européens saluent les efforts du Maroc en matière de démocratie

Des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont salué, jeudi à Rome, les efforts du Maroc en matière de démocratie.

« Je félicite le Royaume du Maroc pour avoir mis en place différents mécanismes pour renforcer les valeurs de la démocratie« , a déclaré le président du premier groupe politique au sein de l’APCE, Aleksander Pociej, suite à la présentation du rapport de la commission ad hoc de cette institution, chargée de l’observation des élections 2021.

“Le Maroc est un allié important pour nous”, a affirmé ce sénateur polonais, souhaitant que le Royaume, qui joue un rôle primordial dans la stabilité de l’Europe, reste aussi un acteur clé dans la coopération avec l’Afrique.

Pour sa part, la présidente de la délégation française à l’APCE, Nicole Trisse, a salué les avancées du Maroc dans le processus démocratique, rappelant le climat de transparence dans lequel se sont déroulées les dernières élections. Le rapport des observateurs européens a été présenté par le sénateur espagnol Antonio Gutiérrez Limones, membre de la commission ad hoc, devant la commission permanente de l’APCE.

Selon ce document, la tenue des élections comme prévu, dans le contexte de la pandémie, témoigne de l’engagement du Maroc à poursuivre sa trajectoire démocratique selon les standards les plus élevés de démocratie et de l’État de droit.

Les efforts déployés par l’État marocain pour favoriser une participation plus large, plus inclusive et plus représentative méritent d’être reconnus, ont souligné les observateurs européens dans le rapport.

( Avec MAP )