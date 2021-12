Des taux « inhabituels » de grippe dans au moins 17 États brésiliens (médias)

L’épidémie de grippe touche au moins 17 États du Brésil, qui ont constaté une augmentation « inhabituelle » des consultations pour grippe ces dernières semaines.

Selon une enquête publiée par le quotidien Folha De S.Paulo, les instabilités des systèmes de notification sanitaires, dues à une récente cyberattaque contre le ministère de la Santé, ne permettent cependant pas de connaître clairement l’ampleur de la contagion.

Outre São Paulo et Rio de Janeiro, les états les plus habités du Brésil, la hausse significative des taux d’infection par le virus H3N2 est observée notamment dans les états d’Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais et Rondônia, explique la même source, qui cite les secrétariats régionaux à la santé.

Seuls six états de la République fédérative ont affirmé ne pas avoir constaté d’augmentation inhabituelle de la contagion.

Malgré l’expansion rapide de la maladie, peu de gouvernements considèrent la situation comme une épidémie, la plupart ayant déclaré l’état d’alerte, comme São Paulo et Bahia (sud-est).

Des épidémiologistes comme Paulo Lotufo, de la faculté de médecine de l’USP, affirment que « l’épidémie est déjà nationale. Elle a éclaté partout, il n’y a pas besoin de faire de bilan. Les registres de décembre l’indiquent », notant que les mesures de préventions sont les même que dans le cas de Covid-19.

