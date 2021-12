Désintox. Isabelle Werenfels a-t-elle publié un rapport comparant le Maroc à la Turquie?

Les services de renseignement allemands et Isabelle Werenfels ont-ils publié un rapport sur le Maroc baptisé « Nous ne voulons pas d’une nouvelle Turquie en Méditerranée occidentale » ? FAUX

La sortie et le contenu dudit rapport, relayés et commentés par certains médias marocains, n’existent nulle part sur le site du think thank allemand SWP où collabore régulièrement son auteure présumée, Isabelle Werenfels, ni parmi les publications du Service fédéral de renseignement extérieur allemand (BND).

L’ambassade de l’Allemagne au Maroc a, pour sa part, démenti, hier sur sa page Facebook, l’existence de ce rapport ou de toute implication d’Isabelle Werenfels dans sa rédaction ou sa publication, indiquant que les informations qui ont circulé à ce propos sont « infondées ».

Certains journalistes au fait de l’information avaient, au début de cette semaine, réagi sur les réseaux sociaux pour mettre les choses au clair en expliquant que c’est un site tunisien qui est à l’origine de cette fausse information.