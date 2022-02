Digital : Le Maroc dans l’ère du temps, malgré des progrès à faire

Au Maroc, le sujet du digital est à l’ordre du jour politique depuis longtemps. En juillet 2016, le gouvernement a lancé la stratégie actuelle appelée Maroc Digital 2020. La stratégie précédente, Maroc Numéric 2013, avait été lancée en 2009. La stratégie actuelle vise premièrement à faire progresser la numérisation de l’économie, deuxièmement à étendre le Maroc en tant que hub numérique régional et troisièmement à améliorer les conditions-cadres pertinentes dans le pays.

Des initiatives associées soulignent l’importance de ces trois objectifs. Le gouvernement souhaite soutenir la numérisation de l’économie en développant, entre autres, l’e-gouvernement. Dans le domaine des hubs numériques régionaux, l’accent est mis sur les initiatives qui renforcent les compétences en matière d’externalisation des processus métier pour les clients européens. Le Maroc souhaite améliorer les conditions-cadres pertinentes en développant l’infrastructure des TIC, en faisant progresser le système éducatif, l’agriculture, la santé… dans le domaine des technologies de l’information et en adaptant les exigences légales et administratives.

La stratégie Maroc Digital 2020 avait listé des objectifs clairs. D’une part, la fracture numérique doit être réduite, au moins 50 % des procédures administratives doivent être numérisées et au moins 20 % des petites et moyennes entreprises (PME) marocaines doivent être connectées à Internet.

En outre, le gouvernement a fait de son cheval de bataille une délocalisation des services TIC. Le Maroc est également appelé à devenir le hub numérique le plus important d’Afrique francophone et le deuxième hub numérique du continent après l’Afrique du Sud. Le doublement prévu du nombre d’informaticiens formés à 30 000 par an sert également cet objectif.

L’agence numérique ADD – Agence de développement digital joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 2020 et dans le conseil politique. L’ADD devrait travailler avec les autorités pour définir des normes techniques pour les produits et services numériques et contrôler leur application. L’ADD s’est surtout préoccupé de renforcement organisationnel. Des activités concrètes ont permis des résultats excellents renforcés par la pandémie du coronavirus, où le tout digital devenait la norme.

La promotion des startups est déjà plus concrète. La création du Fonds Maroc Numéric, un fonds de capital-risque public-privé qui investit dans des startups marocaines du secteur des TIC, remonte à l’époque de la stratégie qui l’a précédée, Maroc Numéric 2013. Ce fonds permet de renforcer les résilience des startups.

Le Maroc n’a pas sa propre stratégie d’intelligence artificielle (IA). L’IA n’est pas non plus mentionnée dans la stratégie Maroc Digital 2020. Cependant, le programme de travail 2019 de l’agence numérique ADD inclut le développement d’un écosystème d’IA. L’accent est mis ici sur la génération et le traitement automatiques du langage naturel pour faire progresser l’inclusion numérique. En outre, il est prévu de lancer un programme de financement gouvernemental pour la recherche et le développement dans le domaine de l’IA. Celui-ci est destiné à soutenir des cas d’utilisation spécifiques de l’IA dans divers secteurs économiques et à rapprocher les clients, les clients, les start-up innovantes et les établissements d’enseignement.

L’e-gouvernement est intégré dans la stratégie du gouvernement par l’agence numérique ADD avec son propre champ d’action « Smart Government ». Par exemple, une plate-forme est prévue pour assurer l’échange de données entre les unités administratives. Les procédures utilisées dans les activités d’exportation et d’importation et par les investisseurs étrangers doivent également être numérisées. Une plate-forme pour tous les citoyens est également prévue, dans laquelle tous les services du secteur public seront intégrés.

Actuellement, le Maroc est moins bien classé dans l’indice de développement de l’administration en ligne des Nations Unies. Le statut de l’offre en ligne à trois critères, de l’infrastructure TIC et du capital humain n’est suffisant. Cela représente également une détérioration de 25 places par rapport à la dernière étude de 2020 et montre clairement que le Maroc a encore du retard à rattraper en matière d’e-gouvernement. Dans une comparaison régionale, cependant, seule la Tunisie en Afrique du Nord a un meilleur classement.

Les premiers pas vers la dématérialisation de l’administration sont visibles : le traitement douanier a été entièrement numérisé le 1er janvier 2019. Dans le même temps, d’autres processus numériques ont également trouvé leur place dans les autorités fiscales. Or, selon un article du journal économique marocain L’Economiste, celles-ci posent actuellement des problèmes de reconnaissance des documents électroniques par les tribunaux de commerce.

Renforcer les acquis du digital

Bien que le Maroc s’occupe de la numérisation depuis plusieurs années, le développement laisse encore beaucoup à désirer. Dans les études comparatives internationales, le pays n’obtient que des classements médiocres. Dans le Global Competitiveness Report 2018 du Forum économique mondial, le Maroc est classé 93e sur 140 pays dans le monde pour l’indicateur d’utilisation des TIC (adoption des TIC), qui est souvent considéré comme un indicateur de la diffusion générale de la technologie. Ici, cependant, le pays s’est amélioré par rapport à l’année précédente. Le classement général du Maroc dans le rapport est 75e.

L’infrastructure des télécommunications mobiles du Maroc peut encore être améliorée. Dans une comparaison régionale, cependant, le pays se classe bien dans cette catégorie. Dans l’indice de connectivité mobile 2018 de l’association internationale des télécommunications GSMA, le Maroc a obtenu 58 points sur 100. Cela fait du Maroc l’un des cinq pays de la région MENA qui s’est le plus amélioré d’une année sur l’autre selon l’indice. Les opérateurs mobiles sur le marché libéralisé des télécommunications sont Maroc Telecom, Médi Telecom et Inwi. En 2015, ceux-ci ont reçu les licences appropriées pour mettre en place le réseau mobile 4G, assorties de la condition que 65 % de la population puisse utiliser cette norme de réseau mobile d’ici 2020. Le taux de pénétration d’Internet, principalement dû à la diffusion croissante des smartphones, était d’environ 67,5 % fin septembre 2018. Cela place le Maroc en tête des pays d’Afrique du Nord. Cependant, des déficits subsistent dans l’approvisionnement des zones rurales.

Le Maroc est déjà un lieu important pour l’offshoring informatique, notamment pour les clients européens. Le niveau des salaires, un environnement politiquement stable et les subventions parlent en faveur de l’emplacement.

