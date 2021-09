Digitalisation/Commerce extérieur: Convention de partenariat entre l’ADD et PortNet

L’Agence de Développement du Digital (ADD) et PortNet (le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur) ont signé, mercredi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat pour l’accélération de la transformation digitale des écosystèmes portuaire, logistique et du commerce extérieur.

A travers cette convention, signée en marge de la 1ère édition des “Rencontres du Digital by PortNet“, les deux parties s’accordent à mettre au profit des écosystèmes “portuaire, logistique et du commerce extérieur” une plateforme dédiée à la réalisation des projets que PortNet et l’ADD auront à mener conjointement pour, d’une part, accélérer la transformation digitale, promouvoir la compétitivité de ces écosystèmes et, d’autre part, améliorer le climat des affaires au Maroc.

Cette plateforme vise également l’accompagnement des opérateurs économiques, la promotion de l’écosystème digital et l’émergence de solutions innovantes ainsi que la montée en compétence de véritables opérateurs dans l’économie numérique.

Le directeur général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani, a relevé, à cette occasion, que la coopération ADD-Portnet consiste à apporter toute l’assistance nécessaire aux écosystèmes portuaire, logistique et du commerce extérieur, relevant que le but est de promouvoir l’écosystème digital et d’accélérer la transformation numérique multidimensionnelle.

Cette convention vient à point nommé accompagner la dynamique que connait le Maroc en matière de transformation digitale, notamment les actions et initiatives entreprises par l’ensemble des parties prenantes visant la simplification et la digitalisation des procédures et démarches administratives et l’amélioration de l’environnement des affaires.

Elle traduit également la volonté des deux établissements de mutualiser leurs efforts en vue de soutenir les différents chantiers de digitalisation et aussi assurer l’appui et l’accompagnement des opérateurs économiques dans leurs projets de transformation digitale.

Organisées par PortNet S.A en partenariat avec l’Agence Nationale des Ports (ANP) et en étroite collaboration avec l’Agence de Développement du Digital (ADD), les “Rencontres du Digital by PortNet” constituent une occasion pour élargir le débat et offrir une plate-forme de discussion et de propositions avec l’implication de toutes les parties prenantes dans la sphère économique et institutionnelle.

L’événement a connu la participation d’éminentes personnalités dans le domaine des infrastructures, les solutions numériques et le développement digital, en plus des hauts responsables de l’administration publique et fiscale.

( Avec MAP )