Discrimination: L’ONU appel à une action urgente pour lutter contre l’âgisme

Quatre agences de l’ONU ont lancé jeudi un appel pour une action urgente afin de lutter contre l’âgisme, et dénoncer “un fléau insidieux” qui s’est aggravé dans le contexte de la pandémie.

“La riposte enclenchée pour endiguer la pandémie de Covid-19 a révélé encore l’étendue de l’âgisme, les personnes âgées et plus jeunes ayant été victimes de stéréotypes dans le discours public et sur les médias sociaux”, ont averti l’OMS, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans un rapport conjoint intitulé “L’âgisme est un défi mondial”.

“Dans certains contextes, l’âge a été utilisé comme seul critère d’accès aux soins médicaux, aux thérapies vitales et à l’isolement physique”, déplorent les agences de l’ONU.

«Alors que les pays cherchent à se remettre de la pandémie et à se reconstruire, nous ne pouvons pas laisser les stéréotypes, les préjugés et la discrimination fondés sur l’âge freiner les efforts visant à assurer la santé, le bien-être et la dignité des personnes partout dans le monde», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

«Ce rapport décrit la nature et l’ampleur du problème, mais propose également des solutions sous la forme d’interventions fondées sur des données probantes pour mettre fin à l’âgisme à tous les stades”, a-t-il dit.

D’après le rapport, “l’âgisme s’infiltre dans de nombreuses institutions et secteurs de la société, y compris parmi ceux qui fournissent des soins de santé et sociaux, sur le lieu de travail, dans les médias et dans le système juridique”. Le rationnement des soins de santé basé uniquement sur l’âge est devenu une pratique courante, notent les agences de l’ONU, soulignant qu’une analyse réalisée en 2020 a montré que “l’âge déterminait qui avait reçu certaines procédures ou traitements médicaux”.

Les adultes plus âgés et plus jeunes sont souvent défavorisés sur le lieu de travail et l’accès à une formation spécialisée et à l’éducation diminue considérablement avec l’âge, relève la même source, faisant remarquer que l’âgisme se manifeste dans de nombreux domaines tels que l’emploi, la santé, le logement et la politique.

«L’âgisme a des conséquences considérables pour nos économies et nos sociétés», a déclaré Maria-Francesca Spatolisano, Sous-Secrétaire générale à la coordination des politiques et aux affaires interinstitutionnels au Département de l’économie et Affaires sociales.

Pour les auteurs du rapport, l’âgisme a des conséquences graves et variées sur la santé et le bien-être des personnes. “Chez les personnes âgées, l’âgisme est associé à une moins bonne santé physique et mentale, à un isolement social et à une solitude accrus, à une plus grande insécurité financière, à une qualité de vie diminuée et à un décès prématuré”, précise le rapport, soulignant que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde seraient attribuables à l’âgisme.

