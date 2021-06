Domotique : Samsung « SmartThings » dévoile une nouvelle interface plus dynamique et intuitive

Samsung Electronics a annoncé le lancement de la nouvelle génération de sa plate-forme « SmartThings », la technologie de pointe qui offre des options de vie connectée au réseau, comme elle pilote l’avenir de l’Internet des Objets.

Les applications mobiles et les applications Windows disposent désormais de mises à jour améliorées. Et dans le cadre de l’engagement continu de la plate-forme à simplifier l’expérience de la maison connectée, la nouvelle interface veille à offrir une expérience plus simple et plus puissante à ses utilisateurs ainsi que des temps de chargement plus rapides. Ceci dans l’objectif de démocratiser l’accès à ce service qui permet aux usagers de synchroniser son domicile pour l’adapter à son propre mode de vie tout en vivant des expériences quotidiennes plus intuitives, pratiques et agréables.

A cette occasion, Jaeun Jang, vice-président de Samsung Electronics a déclaré : « nous sommes ravis de présenter la nouvelle expérience de plate-forme « Smart Things » que nous avons développé en nous basant sur le feedback de nos clients et en investissant dans notre technologie pour améliorer et simplifier l’expérience utilisateur ». Et d’ajouter : « alors que les maisons connectées continuent de gagner en popularité, cette plate-forme est idéale, car elle permet à tout un chacun de profiter d’une vie plus intelligente avec les appareils connectés. »

Laissez SmartThings gérer les tâches quotidiennes et sources de stress, pour pouvoir vous concentrer sur l’essentiel.

→ Lire aussi : “Élu service client de l’année”: Le service client de Samsung doublement primé

Se faire aider dans les tâches ménagères qui sont des sources de stress, gérer les réglages de la maison sans se lever du canapé ou encore améliorer les expériences, à l’intérieur et à l’extérieur du domicile… la nouvelle plate-forme de l’interface « SmartThings » facilite la découverte des avantages de la maison connectée, tout en assurant une transition en douceur depuis la version précédente de la même plate-forme. Pour ce faire, cette conception améliorée divise l’application en cinq sections distinctes : Favoris, Appareils, Vie, Automatisation, Menu :

Favoris : c’est le nouvel écran d’accueil au sein de la plate-forme, il rassemble les appareils, scènes et services les plus utilisés pour un accès plus rapide.

Dispositifs : c’est un panneau de contrôle pour tous les appareils. cette section permet aux utilisateurs de vérifier tous les appareils, de connecter les téléviseurs, les ampoules, les appareils connectés et bien d’autres.

Vie : cette section est un portail pour explorer le monde en pleine croissance de la vie connectée, en aidant les utilisateurs à découvrir les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme “SmartThings”, qui transforment les produits physiques en expériences d’utilisation utiles. Les usagers peuvent également découvrir les fonctionnalités revisitées qui améliorent leur expérience de vie de manière globale, telle l’application “SmartThings Cooking” qui fournit un « guichet unique » pour créer des expériences fluides de cuisine et de la préparation de repas homogènes.

Automatisation : cette section veille à lier les appareils et les faire fonctionner ensemble et répondre à des conditions précises au sein du foyer, comme allumer des ampoules intelligentes lorsque la porte se déverrouille.

Menu : L’utilisateur y trouvera les paramètres, l’historique, les notifications, SmartThings Labs et d’autres fonctionnalités supplémentaires.

La nouvelle plate-forme est désormais disponible pour les appareils « Android ». Le système d’exploitation (IOS) suivra d’ici peu. Cette nouvelle mise jour a été élaborée après le lancement par la plateforme « SmartThings » de son application « Windows », qui présente une expérience similaire directe de Galaxy Book, ou n’importe quel autre ordinateur soumis au système d’exploitation « Windows ».

La plateforme « SmartThings » continue d’intensifier ses efforts pour améliorer ses techniques. Elle a annoncé récemment avoir intégrer le protocole « Matter » dans son système, afin de conserver sa position de plate-forme leader en termes de flexibilité concernant la connectivité des appareils y compris les protocoles « Wi-Fi », « Z-Wave » et « Zigbee », avec également l’ajout de « Matter » maintenant.

Cette plateforme ouverte « SmartThing » regroupe les appareils, les développeurs ainsi que les services afin de fournir l’un des plus grands écosystèmes complets.

Avec les centaines de marques certifiées et les millions d’utilisateurs actifs sur le système, la plate-forme « SmartThings » facilite le développement d’innovations liées à la vie connectée dans de multiples cas d’utilisation.