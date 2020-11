Douane et PortNet : Nouveau service en ligne

En alignement d’une part, avec les dispositions de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, et d’autre part avec les recommandations issues de l’accord sur la facilitation des échanges, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et le Guichet Unique National PortNet lancent un nouveau service en ligne au profit de la communauté du commerce extérieur.

Il s’agit de la formalité simultanée et harmonisée relative à l’insertion de l’opérateur économique au niveau de la Douane et la souscription aux services de PortNet via le Guichet Unique National des Procédures du Commerce.

Ce nouveau service sera opérationnel à partir du mardi 10 novembre 2020 via le portail www.portnet.ma, et ce conformément à la circulaire de l’ADII n° 6102/410 du 04/11/2020, Il permettra simultanément aux opérateurs économiques de procéder, sans besoin de se déplacer ou de dépôt physique de documents, d’accomplir électroniquement les formalités liées à l’insertion du système BADR de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et à la souscription aux services du Guichet Unique National PortNet.

Ce nouveau-né des services innovants de l’administration contribuera à la fluidification de la préparation des opérations de commerce transfrontalier, à la réduction des délais de celles-ci ainsi qu’à l’accélération des opérations d’enlèvement et de sortie des marchandises sans parler de l’amélioration de la transparence des relations entreprises-administration.

Le Guichet Unique PortNet est un outil au service de la compétitivité de l’économie nationale et des opérateurs du commerce international. Sa spécificité réside dans le fait qu’il est un système ouvert sur toutes les entreprises et cible toutes les procédures qui peuvent intéresser l’opérateur économique et servir sa compétitivité. Il a été généralisé à tous les ports commerciaux gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) ainsi qu’aux autres processus du commerce extérieur dans toutes ses composantes aéroportuaire, régalienne, logistique et financière.

La plateforme communautaire PortNet compte à ce jour plus de 53 000 usagers et 120 services en ligne au service de la simplification, la dématérialisation et la digitalisation de bout en bout de la chaîne du commerce international.