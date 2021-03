Dr. Imane Slaoui innove en médecine esthétique sans chirurgie

Étant toujours à l’écoute de ses patients et en quête des dernières technologies à l’échelle internationale pour mieux répondre à leurs attentes, Dr. Imane Slaoui, spécialiste en médecine anti-âge, médecine esthétique et micronutrition à Casablanca ne cesse d’innover. Elle vient de renforcer ses offres et solutions par l’introduction de la technique Coolsculpting visant à redessiner la silhouette des patients sans chirurgie, d’une façon efficace et en toute sécurité.

Cette nouvelle méthode vient s’ajouter à celles proposées par Dr. Imane Slaoui pour répondre aux besoins des patients, allant de la dernière radiofréquence bipolaire avec microneedling intégré et LED, jusqu’à la mésothérapie et le laser en dermato-cosmétologie etc. Dr. Imane Slaoui est également spécialiste en micronutrition et peut aider davantage à gérer tous les problèmes de poids, de façon durable et efficace, même ceux liés à des pathologies.

Il est vrai que la prise de poids s’est accentuée avec la crise sanitaire liée à la COVID-19 . Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les restrictions de mouvement imposées par les pays durant la pandémie ont augmenté le risque d’obésité et entravé sa prise en charge en limitant la capacité des personnes à s’alimenter sainement, à pratiquer suffisamment d’exercice ou à accéder aux services de santé.

Qu’est ce que le coolsculpting ?

Dans cette conjoncture, l’introduction du Coolsculpting, par Dr Imane Slaoui, vise à apporter une réponse tangible à cette problématique en encourageant les personnes à redessiner leurs silhouettes sans avoir recours à la chirurgie. En effet, cette technique de destruction des cellules graisseuses par le froid à des fins esthétiques élimine sélectivement les tissus gras sous cutanés sans endommager la peau.



Fruit de 19 ans de recherche et de développement, ce procédé non invasif diminue les couches de graisse sur de multiples zones du corps. Cette technique qui affine et redessine la silhouette, est pratiquée exclusivement par des médecins et promet des résultats remarquables. Et pour cause, le procédé du Coolsculpting cible et refroidi les cellules graisseuses qui déclenchent l’apoptasie (mort cellulaire programmée) de la cellule grasse. Il est administré par un appareil américain breveté et certifié par la FDA (Food and Drug Administration). Reposant sur le principe d’amincir par le froid, il permet d’atomiser les amas graisseux localisés et ce, sans nécessité d’intervention chirurgicale.

Un traitement personnalisé avant et pendant la séance

Dr. Imane Slaoui propose un traitement personnalisé. Chaque patient a droit à une prise en charge qui permet de définir son profil santé ainsi que la ou les zones à traiter. Ensuite, le médecin traitant prend le patient en photo sous tous les angles et essaie quelques applicateurs afin de trouver celui qui est le mieux adapté à la zone. Une fois cette étape franchie, le médecin prépare la zone choisie et pose l’applicateur correspondant. Tel un aspirateur géant, le Coolsculpting aspire (très fort) la zone située sous l’applicateur et le froid l’envahit progressivement. Les dix premières minutes sont désagréables, puis la zone est rapidement anesthésiée. Chaque zone nécessite un temps de traitement allant de 35 minutes à 1heure et 15 minutes. Le retrait de l’applicateur est suivi d’un petit massage de la zone traitée afin de détendre les cellules figées par le froid et favoriser l’élimination.

A la fin, la zone retrouve rapidement son aspect normal et le patient ne ressent qu’une sensation d’engourdissement et une sensibilité similaire à celle provoquée par un bleu (ecchymose). Aussi, est-il important de noter que les effets sont variables en fonction des personnes.



Les résultats du coolsculpting

L’efficacité du Coolsculpting est optimale sur le ventre, le dos, les hanches, les bras, l’intérieur des cuisses, les plis sous-fessiers et la culotte de cheval. Reste que les résultats ne sont pas visibles immédiatement après l’application. La diminution de la couche graisseuse est progressive et le corps continue à éliminer naturellement les cellules graisseuses par un processus inflammatoire naturel qui atteint son maximum dans les 2 à 3 mois suivant l’exposition au froid. Passé ce délai, la zone traitée est considérablement plus lisse et les amas graisseux se sont envolés. La méthode du Coolsculpting est encore plus efficace quand elle est accompagnée d’une hygiène de vie saine et d’une activité physique régulière. Les avantages du coolsculpting

La méthode du Coolsculpting est leader dans la réduction de graisses de manière non-invasive, elle est pratiquée dans un milieu médical, sans aucune anesthésie, ni chirurgie. Les résultats sont durables et persistants, sans cicatrices ni risques de nécrose.

Les contre-indications du Coolsculpting

Le Coolsculpting s’adresse aux personnes qui ont une ou deux zones de graisses à retirer. Il n’est pas adapté pour les personnes concernées par :

– Une forte réactivité au froid

– Une hernie

– Une grossesse ou un allaitement

– Le port de dispositifs électroniques

– Des blessures, de l’eczéma, une chirurgie récente sur la zone

– Une mauvaise circulation sanguine au niveau de la zone.